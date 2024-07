L’índex de preus de consum avançat del juny baixa fins al 3,2%

La variació interanual estimada de l’IPC del mes de juny s’ha situat en el 3,2%, segons el càlcul de l’indicador avançat ahir pel departament d’Estadística. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, disminuiria sis dècimes respecte de l’IPC avaluat durant el mes de maig (3,8%).

Segons assenyala el departament d’Estadística, aquest comportament de la inflació seria a causa, principalment, de l’evolució dels preus dels grups de béns i serveis diversos; d’aliments i begudes no alcohòliques, i del grup de transports.

Pel que fa als països de l’entorn, l’IPC avançat d’Espanya al juny s’ha situat en el 3,4%. En cas de confirmar-se, disminuiria dues dècimes respecte de la variació registrada al maig. Per la seva banda, l’IPC avançat de França s’ha fixat en el 2,1%, una xifra que, en cas de confirmar-se, disminuiria dues dècimes respecte a la variació del mes anterior.

D’altra banda, la liquidació del pressupost de despeses del sector públic per a aquest any ha estat d’1.499.353,59 milers d’euros, que representa una disminució del 26,7% respecte a l’any anterior. Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, la liquidació del pressupost de despesa agregada total s’ha situat en 1.425.565,88 milers d’euros.