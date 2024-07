La intervenció a la Farga del Madriu finalitzarà enguany

detail.info.publicated Agències Encamp detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Coincidint amb el 20è aniversari de la declaració de la Unesco de la vall del Madriu-Perafita-Claror com a patrimoni de la humanitat, s’ha presentat el projecte d’intervenció sobre la Farga del Madriu per al 2024, amb el qual, si no hi ha cap imprevist, s’haurien d’enllestir els treballs de terreny sobre el jaciment arqueològic. “Just avui fa vint anys de la declaració com a patrimoni de la humanitat d’un jaciment singular i excepcional”, va destacar ahir la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, durant la presentació de la campanya.