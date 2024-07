Forta estocada al Mountain Music Festival

detail.info.publicated Gerard E. Mur Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’edició del 2022 de l’Andorra Mountain Music ja va començar amb mal peu: al maig es va anunciar la cancel·lació del Mundial youtuber (que havia de reunir un centenar de youtubers) i les entrades del concert nostàlgic Molan los 90, celebrat dissabte, es van haver d’oferir a preu de saldo per un ritme baix de venda. La cirereta del pastís va ser la suspensió sobtada, diumenge, de l’actuació de David Guetta. Són, doncs, moments crítics per a l’Andorra Mountain Music, un festival que ha patit entrebancs edició rere edició. Només cal repassar-ne breument la història: la primera edició, el 2020, va quedar anul·lada a causa de la pandèmia; l’any següent, la banda Texas, un dels caps de cartell, no va poder actuar i el públic que va veure Guetta –un clàssic– ho va haver de fer sota una pluja inclement; el 2023, el festival no es va celebrar perquè el seu espai de mercat el va ocupar l’Snowrow Festival. L’estocada d’ahir podria ser la definitiva.

“L’anul·lació va arribar tard per guanyar temps i veure si la previsió climàtica millorava”

Betim Budzaku, Director general d’Andorra Turisme



Betim Budzaku, director general d’Andorra Turisme, una de les parts organitzadores del festival, va assumir ahir que la marca Andorra queda “danyada” després d’aquest gir inesperat d’última hora. Budzaku va dir que la crisi desencadenada per la cancel·lació “ha de servir com a experiència per al futur; hem d’estar més preparats. Tenim l’obligació de protegir la marca Andorra”. Les explicacions d’Andorra Turisme van arribar vint hores després de la cancel·lació del concert. Budzaku va explicar que “la decisió d’anul·lar el concert va arribar tard per guanyar temps” i veure si la previsió meteorològica, causant de la suspensió, “millorava”. El director general va admetre que “hi havia detalls que calia aclarir” després del rebombori causat. En aquest sentit, va negar els rumors que s’havien fet circular, com ara que el DJ no podia venir o que el nombre d’entrades venudes havia quedat molt per sota del previst.

Pàrquing del Tarter.Fernando Galindo

Budzaku va assegurar que durant tot el cap de setmana es va estar en constant contacte amb el servei de Meteorologia per valorar si hi havia algun canvi en el temps que permetés la realització de l’esdeveniment. Finalment, però, pels volts de les quatre de la tarda de diumenge, Govern, Andorra Turisme i Live Nation, promotora de l’Andorra Mountain Music, van acatar la recomanació de Protecció Civil d’anul·lar l’acte pel risc de tempesta elèctrica. Cal remarcar que va ser Govern qui va prendre en solitari la decisió de cancel·lar-lo.

“[La crisi] Ha de servir com a experiència. Estem obligats a protegir la marca Andorra”

Betim Budzaku, Director general d’Andorra Turisme



Budzaku va sostenir que sempre es va treballar per poder complir el programa. Així, l’arribada de Guetta estava “el 100% garantida” perquè l’aeroport de la Seu ja havia autoritzat l’aterratge del seu jet privat a les 19.30 hores. El DJ francès s’hauria traslladat en helicòpter al Tarter. Budzaku també va assenyalar que es van vendre 10.491 tiquets. De les entrades venudes, 1.800 van ser comprades per residents andorrans; la resta estaven repartides entre 22 nacionalitats (un 82% del públic). La previsió d’una gran afluència situava Andorra Turisme davant un repte important i Budzaku va admetre “preocupació” durant els dies previs per la celebració d’un concert multitudinari en “un lloc on no s’havia fet mai”.

L'OPOSICIÓ REPROVA EL GOVERN PER NO HAVER DONAT LA CARA Pluja de reaccions polítiques a la polèmica suspensió del concert de David Guetta. Conxita Marsol, ministra de Presidència i Economia, va justificar ahir la cancel·lació de l’esdeveniment per “qüestions de seguretat”, ja que les previsions meteorològiques de Protecció Civil en desaconsellaven la celebració. Marsol va apuntar que, una vegada estudiats els informes meteorològics, “difícilment el Govern podia anar més enllà” i continuar amb el programa establert. Així, es va decidir “acceptar i fer cas a les recomanacions”. La ministra, a més, va descartar una hipotètica reprogramació del concert i va passar la pilota a l’organització i a Andorra Turisme, que són els qui hauran de decidir si es busca una nova data.



Pel que fa a l’oposició, Concòrdia va entrar ahir una demanda d’informació al Consell General sobre la suspensió del concert. El grup parlamentari vol conèixer el detall del contracte i si els protocols d’actuació han estat els adequats, tenint en compte les condicions meteorològiques que finalment es van donar (les tempestes previstes no van ser especialment fortes). Cerni Escalé, president del grup, entén que ni l’organització ni el Govern estan contents amb la decisió perquè Andorra perd “un atractiu” i això té un doble impacte: el reputacional i el pressupostari (si, finalment, l’assegurança no acaba assistint el cost de l’esdeveniment). Concòrdia no descarta demanar la compareixença de l’executiu.



Per la seva part, Andorra Endavant va anunciar ahir que proposarà oferir una nit d’hotel gratuïta a tots els assistents estrangers que es van desplaçar al Principat per assistir al concert. Carine Montaner, líder del partit, creu que és un gest necessari per reconstruir la imatge del país, que va quedar “molt tocada” després de la cancel·lació del xou del DJ. Montaner també va lamentar que ningú del Govern donés la cara per explicar la situació.