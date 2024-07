Els residents francesos no podran votar per la ultradreta

Els residents francesos a Andorra, que majoritàriament van votar per la ultradreta a la primera volta de les eleccions legislatives celebrades diumenge, no podran repetir opció. No ho podran fer perquè Andorra està inclosa a la cinquena circumscripció dels francesos residents a l’estranger, que a més del Principat inclou els residents gals d’Espanya, Portugal i Mònaco. El resultat final de les eleccions en aquesta circumscripció va ser molt diferent del que es va donar a Andorra i la candidata de l’extrema dreta de Reagrupament Nacional, Johana Maurel, va acabar tercera i en conseqüència eliminada de la segona volta.

I és que a la cinquena circumscripció dels francesos a l’estranger el triomf a les eleccions de diumenge va ser per al candidat del centre i diputat sortint Stéphane Vojetta. Escindit del partit de Macron a les eleccions legislatives del 2022, Vojetta va aconseguir el 33,68% dels vots a la cinquena circumscripció. El polític es jugarà el càrrec de diputat a l’Assemblea Nacional amb el candidat del Nou Front Popular, Maxime da Silva, que va aconseguir el 26,18%. La candidata de la ultradreta va obtenir el 19,49% dels vots. L’ambaixada francesa va fer públics ahir els resultats oficials –incloent el vot per internet– que confirmen la victòria de l’extrema dreta a Andorra. Així, Maurel va aconseguir el 36,1% dels vots, Vojetta el 25,8% i Da Silva el 17,36%. Van votar 999 residents, dels 2.666 que estaven inscrits per fer-ho. És a dir, que només va fer ús del seu dret de sufragi el 37,4% del cens, amb una abstenció del 62,6%. Els residents francesos estan convocats diumenge vinent per votar a l’urna que s’ubicara a l’ambaixada gal·la al Principat. També podran fer ús del seu dret a vot per internet, com es va poder fer a la primera volta.