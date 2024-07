detail.info.publicated Cristina Pantebre Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Diumenge 30 de juny, 15 hores. Les hores prèvies a l’obertura, policia, Protecció Civil i tot el personal adjunt es preparen per al que fins a la data serà el concert més multitudinari celebrat mai al Principat, amb 10.491 entrades venudes. Diumenge 30 de juny, 16.45 hores. Es fa un silenci, les proves de so s’aturen en sec: el Govern acaba de publicar un comunicat oficial en què anuncia que el concert de David Guetta es cancel·la per –afirma– l’elevat risc de tempesta elèctrica a la zona, en especial al recinte del Tarter. De portes endins el personal mostra palesament el desconcert, ja que mancaven escassos minuts per a l’obertura al públic i tot semblava anar sobre rodes. L’organització ofereix al personal de barra i muntatge quedar-se a fer hores extra, però gran part de la plantilla decideix marxar. Mentrestant, fora del recinte s’anunciava per megafonia la notícia als prop de 2.000 assistents que ja feia una bona estona que feien cua per entrar i situar-se a les primeres files. Aquests mostraven sorpresa, en una barreja de decepció i incredulitat. La decepció era protagonista de les seves cares. Al mateix temps, la riuada de vehicles carregats d’espectadors que anaven arribant a la zona desconeixien l’anul·lació. Tothom no feia res més que alçar els ulls al cel demanant-se on era la maleïda tempesta. L’ambient a les portes del festival era d’un desconcert absolut, alguns dels assistents discutien amb les autoritats i se sentien frases com ara “vinc des de Múrcia!”. La gent necessitava respostes i semblava que la decisió del Govern no agradava a ningú, i alguns asseguraven que “Andorra no està preparat per a un festival com aquest”. Una altra part del públic, amb moltes ganes de festa, va optar per l’oferta d’un club musical proper, que s’anava omplint i on sembla que les males notícies deixessin de ser importants, ni que fos per una estona. Finalment, la tempesta elèctrica va acabar arribant al Tarter, però no ho va fer fins a la mitjanit.