Convocatòria oberta per a la segona edició del concurs 'Una mirada sostenible'

Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) ha presentat la segona edició del concurs fotogràfic 'Una mirada sostenible'. Igual que la primera edició, l'any 2022, l'objectiu és fomentar una mirada sostenible entre els fotògrafs i també entre les persones espectadores de l'exposició que es realitzarà a partir de les 20 millors fotografies. Des d'aquest dimarts 2 de juliol ja es poden presentar fotografies i la data límit per fer-ho és fins al 15 d'octubre d'aquest mateix any. FEDA oferirà una dotació de premis de 8.000 euros, que es repartirà entre els guanyadors de les quatre categories.

"La motivació d'aquest concurs és poder difondre tot el que és la sostenibilitat, vol ser un referent en l'àmbit de la sostenibilitat i portar la reflexió cap al canvi climàtic, la biodiversitat i de l'impacte que generem en el nostre entorn", ha relatat la directora de Sostenibilitat, Comunicació i Clientela de FEDA, Nerea Moreno, que ha agregat: "Tot això són pilars de FEDA i intentem comunicar, difondre i sensibilitzar en diferents iniciatives, ho fem amb tallers escolars, amb exposicions al museu i aquest concurs reforça totes aquestes altres iniciatives pel foment de la sostenibilitat".

En el concurs hi haurà quatre categories, entre els quals el premi principal, que serà pel de millor fotografia en sostenibilitat. En aquest cas, el guanyador s'emportarà 900 euros en metàl·lic i 900 euros per gastar-se en material fotogràfic. A banda d'aquest, també hi haurà tres mencions especials. Una d'aquestes és l'anomenat 'Andorra Energia', pel qual les captures han d'estar fetes en el país i han d'estar relacionades amb l'energia. El premi per aquesta menció serà de 500 euros en metàl·lic i uns altres 500 per material fotogràfic. Una altra de les mencions serà sobre el 'Canvi Climàtic' i l'import pel vencedor serà el mateix que l'anterior menció.

La tercera menció i novetat d'enguany és que la companyia ha obert una menció pels seus treballadors. "La gent de FEDA no pot participar en aquest concurs perquè no volem que entrin en competició, però poden participar únicament en aquesta menció especial perquè creiem que després de treballar tant la cultura de la sostenibilitat a FEDA moltes persones ja tenen aquesta mirada de la sostenibilitat i a més n'hi ha moltes que són apassionades de la fotografia i creiem que els hem de donar l'oportunitat de participar", ha mencionat Moreno. El premi per aquesta serà de 200 euros en material fotogràfic.

Com ja es va fer en la primera edició, les 20 millors fotografies formaran part de l'exposició temporal que es farà en el Museu de l'Electricitat i 12 d'elles s'inclouran en el calendari de la companyia. En aquest cas, les escollides també rebran premis econòmics, amb un total de 200 euros per a cada una d'elles. A més de l'exposició del museu, no es descarta que es puguin exposar en algun altre lloc, com es va fer en la primera edició del concurs, pel qual les instantànies encara es poden observar a la Casa dels guàrdies d'Engolasters.

Els participants poden presentar un total de 10 fotografies per persona i des d'aquest dimarts ja les poden presentar a la companyia. La data límit per enviar-les serà el 15 d'octubre. Les imatges poden estar fetes des del final de l'última edició, que va ser el novembre del 2022.

L'empresa ha decidit tornar a engegar el concurs per la bona acollida que va tenir la primera edició. "Va tenir molt de ressò i una bona acceptació, vam rebre 232 fotografies i amb molta qualitat, estem molt orgullosos", ha detallat Moreno.