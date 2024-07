Concòrdia es desmarca “per ara” del pacte d’estat de Salut

Pas al costat del principal partit de la minoria respecte al pacte d’estat de Salut. En un comunicat, Concòrdia es desmarca “per ara” del pacte d’estat tot i haver mantingut converses amb la titular de la cartera, Helena Mas. La formació parlamentària va expressar els seus neguits a Mas, referents sobretot a “la falta de polítiques més concretes” per assolir els objectius que es plantegen. Així ho van manifestar en una roda de premsa les conselleres generals Núria Segués i Maria Àngels Aché, que, tot i que van defensar que comparteixen la filosofia general del document, consideren que la seva negativa està justificada i pivota sobre quatre eixos.

En primer lloc, el partit es mostra “preocupat” per la manca d’un debat profund i una reflexió col·lectiva sobre el model sanitari que es vol construir, tant a curt com a llarg termini. En segon terme, critiquen la “poca concreció” del document, el qual titllen de “força genèric i amb una manca tant d’estratègies com d’accions”. Concòrdia indica que conté quatre grans blocs que representen uns objectius, “que si bé són molt ambiciosos i necessaris, no es concreta aquelles accions que es volen desenvolupar i la manera com fer-ho”. En tercer lloc, troben a faltar una planificació per implementar els objectius i, per últim, es lamenten que el rol que el pacte d’estat atorgava als grups parlamentaris era “limitat i poc proactiu”, a més de no especificar un calendari de treball clar.

Tot i això, la formació liderada per Cerni Escalé va voler posar en relleu que “la salut és una prioritat per a Concòrdia”, i van deixar la porta oberta a mantenir un diàleg de cara al futur.