La cessió obligatòria dels pisos buits només estarà activa tres anys

detail.info.publicated Joan Ramon BaigesAgències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La llei òmnibus per regular l’habitatge i el creixement va acaparar ahir la reunió del Consell Econòmic i Social (CES). La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va destacar a la patronal i els sindicats que la voluntat és tancar de manera definitiva aquest text entre aquesta setmana i la vinent, de manera que els grups disposin de temps per analitzar-la. La novetat més destacada que va avançar la ministra és la voluntat de mantenir vigent la mesura que més polèmica ha generat, la de la cessió obligatòria de pisos buits, durant només tres anys, confiant que transcorregut aquest temps la problemàtica haurà disminuït i la pressió del mercat, també.

Un punt a remarcar és que un cop es faci la cessió a l’Institut Nacional de l’Habitatge, aquest s’encarregarà de trobar un llogater durant un període de cinc anys, i un cop transcorregut aquest lustre l’immoble tornarà a mans del propietari. La ministra va explicar que el text ja és més concret. Per exemple, el temps perquè un pis buit inscrit a la borsa de l’Institut de l’Habitatge retorni al propietari si no es lloga serà d’entre sis mesos i un any. Com ja s’havia anunciat, abans d’obligar a fer la cessió els propietaris podran fer al·legacions.

Gabriel Ubach, secretari general de l’USdA, va ser la veu més discrepant en considerar que no es pot fer una gestió de lloguers de preu reduït sense determinar quin és aquest preu assequible: “Primer van parlar de persones que destinin un 30% del salari al lloguer i ara són partidaris d’un lloguer que se situï un 25% per sota de la mitjana.” El responsable sindical va emfatitzar que “m’importa poc la quantitat que decideixen, perquè en funció del que es demani de lloguer assequible farem la nostra demanda d’increment salarial, si és necessari 1.700 euros de salari mínim”. Ubach també va considerar “ridícul” que se sancioni amb 50 euros el metre quadrat a aquells que tinguin pisos buits: “Com a mínim hauria de ser el doble. Es demana una minúcia per a qui és inversor del totxo”, i va referir-se al “poc coneixement que té el Govern del mercat, ja que situen en 9-10 euros el preu del metre quadrat que es paga actualment, una xifra del tot irreal”.

El president de la Confederació Empresarial (CE)A, Gerard Cadena, va manifestar que un cop rebut el text de la llei l’analitzaran més a bastament internament, especialment amb algunes associacions representades a la patronal com, per exemple, la d’apartaments turístics, amb la voluntat també de tenir informació per poder traslladar als consellers generals. “Donarem la nostra versió a cadascun dels grups parlamentaris”, va manifestar, tot avançant que ja d’entrada veuen “alguns problemes”, com “la manca de dades” pel que fa als pisos buits, ja que “aquests pisos buits s’han d’analitzar acuradament”, i també la “problemàtica” dels habitatges d’ús turístic, perquè consideren que caldrà “veure quina és l’afectació” de la nova regulació en parròquies com Encamp i Canillo, que són les que concentren el gros d’aquest tipus d’habitatges. Cadena va fer referència a uns pisos afectats per aluminosi que van ser enderrocats a Encamp i que estaven computats en aquesta llista de vivendes sense consum elèctric, i es va mostrar convençut que la llista definitiva serà molt més curta que els gairebé 2.000 habitatges que ara mateix es consideren deshabitats.

“No volem que tota la vida els pisos buits estiguin sotmesos a aquesta cessió”

Conxita Marsol, Ministra d’Habitatge



Marsol va recordar que el text inclou aspectes relacionats amb els pisos buits, inversió estrangera, immigració, plusvàlues o l’ITP, i que amb el treball fet aquests mesos s’ha “entrat molt més al detall” de certes qüestions. Així, va indicar que pel que fa a la qüestió de la cessió de pisos buits, “s’entra molt més” en què passarà si no es lloga el pis buit que estigui inscrit a la borsa. “És una de les coses que estem acabant de tancar”, va manifestar, afegint que s’estan plantejant que el retorn al propietari si no es lloga estigui entre els sis mesos i l’any, ja que “no és de cap manera la voluntat del Govern tenir aquests pisos buits”.

“S’han computat edificis d’Encamp afectats per aluminosi que estan enderrocats”

Gerard Cadena, President de la CEA



“En funció dels lloguers que considerin assequibles demanarem l’increment salarial”

Gabriel Ubach, Secretari general de l’USdA



També va confirmar que aquesta cessió obligatòria estarà limitada en el temps. “Hi ha una transitorietat”, va manifestar. “Aquest procediment tindrà un termini, nosaltres no volem que tota la vida els pisos buits” estiguin sotmesos a aquesta cessió obligatòria, va remarcar, tot afegint que ara com ara “és una necessitat posar pisos al mercat”. També va incidir que s’ha concretat el paper de la justícia –la Batllia haurà de dictaminar l’execució de la decisió del Govern– en aquesta cessió, tot i que va reiterar que la cessió obligatòria serà “l’últim pas”.