Andorra acollirà la sessió de l’OSCE-PA la tardor del 2026

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Consell General organitzarà la sessió de tardor de l’OSCE-PA l’any 2026. Així ho va anunciar la comissió permanent de l’OSCE-PA en la reunió de dissabte passat.

La decisió s’ha pres després que l’any passat, durant la sessió anual, el Consell General presentés la seva candidatura per acollir la sessió de tardor de l’any 2026. Durant l’anunci de l’adjudicació de la candidatura, la cap de la delegació, Meritxell López, va convidar tots els assistents a participar en la reunió a Andorra l’any 2026 i va destacar com a punts forts la sostenibilitat, la protecció del medi i del paisatge i la capacitat d’acollida del Principat per a esdeveniments com aquest.

La sessió anual finalitzarà demà amb l’aprovació per part del plenari de la declaració de Bucarest.