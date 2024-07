Accident entre un totterreny i un autobús a l'avinguda Salou

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Dos vehicles s'han vist implicats en un accident aquest matí a l'avinguda Salou. El sinistre s'ha produït per la topada entre un totterreny i un autobús de transport públic que circulaven en direcció a Andorra la Vella i han patit una petita col·lisió a la rotonda de Les Costes passades les nou del matí que ha provocat danys materials i no hi ha hagut ferits.

L'accident ha causat retencions en direcció a la capital durant una estona.