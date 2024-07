El PS sol·licita els plans d'evacuació per a grans esdeveniments

El conseller general socialdemòcrata Pere Baró ha entrat avui una demanda d’informació sobre els plans d’evacuació i d’emergència per a esdeveniments amb grans aforaments, com el concert del discjòquei David Guetta que s’havia de celebrar ahir al Tarter amb motiu de l’Andorra Mountain Music 2024 i amb una previsió de més de 10.000 assistents.

Baró ha sol·licitat tota la informació relativa a les actuacions, mesures i planificació per a protegir la població en esdeveniments d’aquestes característiques, ja siguin de caire esportiu, cultural o social. “La seguretat de la gent és prioritari per a nosaltres i, davant del què va succeir ahir, volem saber si Govern té planificada la seguretat en grans esdeveniment, més tenint en compte que cada vegada l’executiu aposta per aquest tipus de celebracions i volem estar segurs que es fan amb totes les condicions necessàries”.