Protecció Civil suspèn el concert de Guetta

Gir inesperat d’última hora. Ahir a la tarda, l’avís groc per tempestes que va sobrevolar el país durant tot el cap de setmana va acabar sent el responsable indirecte de la cancel·lació del concert de David Guetta a l’Andorra Mountain Music. La previsió meteorològica per diumenge al vespre i a la nit (entre les 20 h i la mitjanit) indicava l’arribada de ruixats tempestuosos a tot el territori, inclosa la zona del Tarter, el punt on s’havia ubicat el festival. Ara bé, ningú pronosticava que les ganes de veure Guetta i ballar els seus hits acabarien transformades en estupor i decepció, almenys per a aquells que s’havien desplaçat al Principat per gaudir del xou del DJ francès.

RISC DE LLAMPS

Tot, però, es va fer pel bé dels assistents. Eduard Vergara, cap de planificació i emergències del departament de Protecció Civil, va declarar ahir a la tarda que, vista la previsió de tempesta elèctrica –no només de fortes pluges–, van elaborar un informe desfavorable pel que fa a la celebració del concert. Aquest informe el van fer arribar a Govern i va ser l’executiu qui va prendre la decisió d’anul·lar l’acte. Un esdeveniment que s’havia anunciat com el més multitudinari de la història d’Andorra, amb una previsió de públic de 10.000 persones.

“Corríem un perill perquè les condicions meteorològiques eren desfavorables”

Eduard Vergara, Tècnic de Protecció Civil



Vergara va assegurar que sempre cal fer prevaldre l’objectiu primordial del departament, que és “garantir la integritat i la seguretat de les persones”. “Corríem un perill perquè les condicions meteorològiques eren desfavorables”, va declarar el tècnic de Protecció Civil, que remarcava “la possibilitat” d’una tempesta de llamps. En aquest sentit, Vergara va insistir que era una decisió que sorgia de la prudència: l’avís groc és el més baix climàticament; per damunt encara hi ha el taronja i el vermell. No es preveia, doncs, una especial virulència meteorològica, però el protocol exigeix evitar qualsevol situació de risc. Vergara va admetre que l’avís groc estava comunicat des de dissabte i, havent fet un seguiment del temps cada sis hores, no es va poder prendre la decisió fins ahir a la tarda. “El fet que hi hagi un avís meteorològic indica que hi ha la possibilitat de patir una tempesta elèctrica a la zona del concert o als voltants. La nostra obligació és fer prevenció i garantir la seguretat de les persones”, va afegir Vergara.

“A ningú li fa gràcia cancel·lar un esdeveniment que fa un any que prepara”

Brian Cross, Director artístic del festival



Per la seva part, Brian Cross, director artístic de l’Andorra Mountain Music i responsable de Live Nation, va voler normalitzar una decisió sobtada i no desitjada. “Lamentablement, són coses que passen. A ningú li fa gràcia haver de cancel·lar un esdeveniment que fa un any que està en preparació i que havia de ser el més gran de la història d’Andorra. La seguretat preval, però. Com a organitzador, estic obligat a obeir les indicacions de Govern. A més, com a pare i com a usuari, si hi ha la possibilitat de córrer algun risc, jo també ho cancel·laria”. “No soc ningú per valorar la feina de Protecció Civil i dels meteoròlegs. Soc productor d’esdeveniments musicals, i el que vull és que la gent s’ho passi bé. Si no s’ha pogut fer ara, es farà en un altre moment”, apuntava Cross, que des de Live Nation havia treballat amb Andorra Turisme i l’equip de David Guetta per tirar endavant la participació del DJ al festival. En aquest sentit, l’organitzador va deixar entreveure que la intenció és tornar a seure i negociar des de zero una altra data per poder programar de nou una actuació de Guetta al Principat.

Tot i que ahir assumia que hi podia haver “gent emprenyada”, el director artístic, que va baixar del Tarter fins a Andorra la Vella per reunir-se amb Protecció Civil i atendre la premsa, deia que la situació estava controlada: “La gent estava baixant bastant tranquil·la. També puc dir que el públic compra aquesta mena de decisions. Ningú vol tenir un Madrid Arena”. Segons Cross, des d’ahir a la tarda mateix, el retorn de les despeses de les entrades ja s’estava fent de manera automàtica.

La cancel·lació del concert de Guetta, per cert, ens fa retrocedir fins al 2022, any en què el francès va actuar a Soldeu sota una pluja poc considerada.