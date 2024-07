Obres de rehabilitació en paral·lel al santuari de Meritxell

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern té en marxa la licitació d’una nova obra de rehabilitació del santuari de Meritxell, en concret la de la coberta de la nau central del temple per solucionar un problema de filtracions d’aigua. El concurs consisteix a adjudicar els treballs, que afectaran una superfície d’intervenció d’uns 130 metres quadrats, segons consta a la memòria del projecte. Les obres es programen per a deu setmanes i les empreses poden presentar-hi ofertes fins al 24 de juliol, amb la qual cosa és de suposar que les intervencions ja es programaran per a després del dia gran del santuari, el 8 de setembre. L’import que es calcula per als treballs és de 110.000 euros.