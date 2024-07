L’extrema dreta guanya les legislatives a l’urna de l’ambaixada d’Andorra

A França, segons els sondejos, el partit ultradretà Reagrupament Nacional hauria guanyat de manera destacada la primera volta de les eleccions legislatives franceses i estaria en disposició d’aconseguir la majoria absoluta a la segona. El RN i alguns aliats conservadors haurien obtingut entre un 33 i un 34,5% dels vots, mentre que el Nou Front Popular (NFP), d’esquerra, s’enduria entre el 28,1% i el 28,5%. Més lluny quedarien el bloc macronista, amb entre un 20,3% i un 22,5%.

ALLUNYAR ELS EXTREMS

França va viure ahir una jornada electoral dominada pel nerviosisme. Són, segurament, els comicis més tensos dels últims anys (amb la previsió d’una rèplica d’inquietud per al 7 de juliol). Els electors van acostar-se a les urnes per decidir la composició de l’Assemblea Nacional. Macron va convocar aquestes eleccions legislatives el 9 de juny després de perdre la votació de les europees. La campanya ha durat tres setmanes i l’agitació no ha reposat. Els residents francesos a Andorra també van apropar-se a l’ambaixada a votar.



2.666 francesos tenien dret a vot. Aquesta vegada, però, qui volia expressar-se també havia pogut fer-ho per via electrònica, justament per la precipitació de la convocatòria. Com és habitual a França, les eleccions s’organitzen en dues voltes. Ahir, va ser la primera i el 7 juliol se celebrarà la segona, sempre que cap candidat hagi arribat al 50% vots (si un candidat supera la meitat dels sufragis, ja queda escollit). Els francesos residents al Principat elegeixen un diputat que els representa a l’assemblea. Aquest diputat té assignada la cinquena circumscripció de les onze atorgades als francesos que viuen fora del país. La circumscripció en qüestió inclou Andorra, Espanya, Portugal i Mònaco.



Al matí, l’afluència d’electors a l’ambaixada era calmada, però constant. Els que passaven ho feien amb l’esperança d’allunyar els extrems del centre del tauler polític. “Voto contra els extrems. No voto per convicció. Busco el mal menor”, deia una electora que se sentia “una mica sorpresa” per l’avançament de les eleccions: “És estrany fer-les ara, abans de les vacances, perquè és una mica precipitat”. “Els últims sondejos eren preocupants. Voldria que la tendència retornés al centre”, apuntava una altra resident. Una votant participava alarmada pel resultat de les europees: “Em preocupa que els immigrants que viuen a Andorra votessin per l’extrema dreta. Avui havia de venir tant sí com no”. Un elector més tranquil deia que buscava un gir: “Fa falta un canvi. Veurem què passa”.