L’alcalde d’Alins no sap res de l’acord dels veïns per posar límits a Tor

Un grup de veïns de Tor –tots són copropietaris del terreny on està situat el poble i les muntanyes que l’envolten– va fer saber fa un parell de setmanes que està estudiant la possibilitat de limitar els accessos a la finca privada atès l’augment de visitants durant els últims mesos, propiciat, sobretot, per l’èxit de les obres del periodista Carles Porta entorn del conflicte veïnal que va viure la localitat durant dècades. La decisió no és ferma perquè la comunitat de copropietaris manté discrepàncies internes. El plantejament d’aquest grup de veïns és controlar les dues entrades a Tor: la d’Alins i la d’Andorra. Proposen implementar un servei de taxi des d’Alins i contractar seguretat a l’accés del port de Cabús.

“No seria el mateix limitar des d’Alins que des d’on comença la propietat”

Manuel Pérez, Alcalde d’Alins



Manel Pérez, alcalde d’Alins, explica que no ha rebut cap confirmació sobre un eventual acord de la comunitat. “Entenc que han d’estar tots d’acord i, pel que sé, encara hi ha diferents postures. Primer han d’arreglar el tema entre ells”, apunta Pérez, que no s’oposa a un control de la circulació, però hi veu matisos: “No seria el mateix limitar des d’Alins, que implicaria atorgar una llicència municipal als taxis, que fer-ho des del Pont de la Plana, que és on comença la propietat privada. Tot això ho han de parlar amb els advocats”.

L’alcalde sosté que el flux de vehicles ha augmentat i assenyala “un problema”: el desconeixement de l’estat de la carretera privada de Tor. “En alguns mapes de rutes, la carretera està registrada com un pas internacional, cosa que fa pensar en una carretera asfaltada i la realitat és una altra. Això implica molts maldecaps perquè arriben vehicles, sobretot estrangers, que després no poden passar. L’any passat, per exemple, vaig haver d’aturar onze Ferraris que pretenien creuar la propietat privada i sortir per Andorra”.

Cal recordar també que el territori de Tor està dins dels límits del Parc Natural de l’Alt Pirineu, segons recorda el director, Marc Garriga. “Excepte unes finques privades, la resta del terreny és part del parc”, assegura. Pel que fa a la limitació dels accessos, Garriga diu que la proposició dels copropietaris no entraria en conflicte amb els interessos del parc: “Si es regula l’entrada, millor, perquè això implicaria un impacte humà menor. Tor pateix molta activitat de circulació recreativa: motos i quads, per exemple. La de motor és un tipus circulació que no va lligada al gaudi del paisatge. Són conductors que fan el borinot, passen camp a través, etc. Si limitar els accessos vol dir reduir la massificació, em sembla perfecte”.