Govern retornarà els pisos buits si no es lloguen en un termini de sis mesos a un any

La reunió celebrada aquest dilluns al matí del consell econòmic i social (CES) ha servit per sotmetre al dictamen de patronal i sindicats la llei òmnibus per regular l'habitatge i el creixement. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha destacat que la voluntat de l'executiu és poder tancar de manera definitiva aquest text entre aquesta setmana i la vinent de tal manera que es pugui entrar a tràmit parlamentari i els grups puguin tenir també temps per poder-la analitzar a bastament. Tot i que el text segueix la filosofia del que es va anunciar el mes d'abril, Marsol ha manifestat que s'han pogut concretar certes coses, com per exemple el temps perquè un pis buit inscrit a la borsa de l'institut nacional de l'habitatge retorni al seu propietari si no es lloga. Ara s'està acabant de tancar, però la idea de l'executiu és que sigui d'entre sis mesos o un any.