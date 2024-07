La cancel·lació del concert de Guetta va arribar tard per “guanyar temps”

detail.info.publicated Gerard E. Mur detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Betim Budzaku, director general d’Andorra Turisme, ha explicat aquest matí que la decisió de cancel·lar el concert de David Guetta va arribar tard per “guanyar temps”. Budzaku ha assegurat que durant tot el dia d’ahir es va estar en constant contacte amb el Servei de Meteorologia per valorar si hi havia algun canvi en el temps que permetés la realització de l’esdeveniment. Finalment, però, entorn de les quatre de la tarda Andorra Turisme, Govern i Live Nation, organitzadora de l’Andorra Mountain Music, van acatar la recomanació de Protecció Civil d’anul·lar l’acte pel risc d’una tempesta elèctrica. L’obertura de portes del xou estava prevista a les cinc. Budzaku ha dit que sempre van treballar per poder complir amb el programa del festival. En aquest sentit, l’arribada de Guetta estava “100% garantida” perquè l’aeroport de la Seu ja havia autoritzat l’aterratge del seu jet privat a les 19.30 h.