Andorra Telecom llança un roaming mensual de 5 GB per a l'estiu

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Andorra Telecom ofereix des d'avui un servei de roaming mensual de 5 GB per 5 euros per als clients de telefonia mòbil de contracte i que permetrà connectar-se a Espanya, França i Portugal, segons ha anunciat la companyia. La contractació es pot fer a través de l'app o del web i el servei es podrà adquirir tantes vegades com es desitgi durant el juliol, agost i setembre.

La companyia indica que es tracta d'un servei temporal com a promoció d'estiu i deixarà d'estar disponible a finals de setembre. L'oferta respon a "la voluntat de l'empresa de facilitar la connectivitat en el període de vacances majoritari i als destins més comuns", ha manifestat el responsable de màrqueting d'Andorra Telecom, Xavier Agulló.