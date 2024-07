Andorra ha de millorar les connexions per ser competitiva

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president de Family Business Network (FBN), Alfonso Líbano Daurella, assegura que Andorra ha de prémer l’accelerador en el desenvolupament de les connexions amb els països veïns per seguir sent competitiva i atractiva per a les empreses i la inversió. La millora de la xarxa de carreteres amb França, l’arribada del tren des de Lleida fins al Principat i l’ampliació dels vols internacionals des de l’aeroport d’Andorra-la Seu són tres eixos clau per connectar el Principat amb Europa i el món.