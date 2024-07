Andorra acollirà la sessió de tardor del 2026 de l’OSCE-PA

El Consell General organitzarà la sessió de tardor de l’OSCE-PA l’any 2026. Així ho ha anunciat la Comissió Permanent de l’organització en la reunió d’aquest passat dissabte, 29 de juny.

La decisió s'ha pres durant la sessió anual després que el Consell General presentés la seva candidatura per acollir la sessió de tardor de l’any 2026. La cap de la delegació, Meritxell López, ha convidat a tots els assistents a participar en la reunió a Andorra i ha destacat com a punts forts la sostenibilitat, la protecció del medi i del paisatge i la capacitat d’acollida del Principat d’Andorra per esdeveniments com aquest.

Dues esmenes del Consell General

La delegació del Consell General a l’OSCE-PA ha rebut el suport necessari per introduir dues esmenes a la resolució sobre el “Rol de l’OSCE en l’arquitectura de la seguretat actual: una perspectiva parlamentària”.

Les dues esmenes aprovades s’han introduït a la resolució que formarà part de la Declaració de Bucarest que serà ratificada per l’Assemblea Parlamentària aquest dimecres durant la sessió plenària. Les esmenes del Consell aborden la protecció dels països sense literal de cara al comerç per cobrir-los en cas d'emergències.