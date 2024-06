Cancel·lat el concert de David Guetta per risc de tempesta elèctrica

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern ha decidit cancel·lar la segona jornada de l’Andorra Mountain Music 2024, prevista per aquest diumenge, i que comptava amb l'actuació del DJ francès David Guetta. La decisió s’ha pres en consideració de l’informe emès pels tècnics del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències del Ministeri de Justícia i Interior, que alerten dels riscos per a la seguretat dels assistents a causa de la previsió meteorològica i l’avís actiu per tempestes.

Eduard Vergara, cap de planificació i emergències del departament de Protecció Civil, ha declarat que, vista la previsió de tempesta elèctrica, han elaborat un informe desfavorable pel que fa a la celebració del concert. Aquest informe l’han fet arribar a Govern i és l’executiu qui ha pres la decisió d’anul·lar el concert. Protecció Civil ha dit que sempre cal fer prevaldre l’objectiu de “garantir la integritat i la seguretat de les persones”. Per la seva part, Brian Cross, organitzador del festival, sosté que l’import de les entrades del concert ja s’està retornant i que, en un futur, es tornarà a parlar amb Andorra Turisme i David Guetta per poder trobar una nova data.