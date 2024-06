País d’ànima motorista

Santa Coloma ha tornat a situar-se com un punt de màxim interès en el sector del motor, sobretot pel que fa a la branca de les motocicletes. Des de divendres fins avui, la localitat d’Andorra la Vella ha acollit la segona edició de Motand, fira de referència al Principat en tot allò que té a veure amb el comerç i les agrupacions del món de la moto.

Santa Coloma ja és habitualment un lloc de parada obligatòria per als amants del motor. L’avinguda d’Enclar i la de Santa Coloma formen un clúster referent d’empreses i botigues. Des de fa un any, però, cal sumar a l’oferta motora la celebració d’aquesta fira, que es fa coincidir amb les rutes Rider 468 i Road Trip, activitats impulsades per la Penya Motorista l’Esquirol i incloses en un programa ben nodrit de propostes: exhibició d’acrobàcies, taller de conducció de pitbikes, exposició de motos clàssiques, mostra comercial, etc.

Ahir, durant primer matí de fira, els nervis feien mirar cap al cel. Plovia i es preveia una jornada complicada, fluixa. Cap al migdia, però, el temps va donar un respir i el moviment d’aficionats i curiosos començava a emergir. Això sí, amb més gent a l’interior de les botigues especialitzades que als estands de l’exterior. Josep Yáñez, de Top Moto Honda, valorava positivament l’impuls que dona el Motand al sector: “És una fira modesta, però l’any passat va arrencar amb força. Va creixent. I també ens ajuda a fer algunes vendes durant la setmana a la botiga”. Yáñez ven sobretot motocicletes de carretera, utilitàries i escúters: “El sector funciona bastant bé, es manté”. Marta Domínguez, de Martimotos, també remarcava l’estabilitat. El seu és un cas d’èxit. Martimotos va obrir la primera botiga el 1970 i ara ja en té tres: “Tenim un nom reconegut”. Domínguez considera que la fira és un valor afegit per al negoci i assenyalava una de les novetats que busca el comprador: equipament de moto (maleters, defenses...).

Evelyn Robert, de la Penya Motorista l’Esquirol, ha estat una de les organitzadores de la Rider 438, una marxa que suma vuit edicions i que enguany ha tingut Motand com a punt de referència. “Andorra sempre ha estat un país de motos”, deia Robert, que destacava els 230 inscrits a la ruta. Una ruta que va concloure amb un sopar: “La nostra diferència respecte d’altres riders és que fem un sopar de germanor, ens ajuntem tots. En altres marxes, et donen alguna cosa per menjar i estàs sol”. “Sempre és bo estar en una fira. Permet anar-nos consolidant”, afegia. Amb el cel més clar, una parella aficionada de Castelló passejava sorpresa per la bona oferta de Santa Coloma.