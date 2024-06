L’operativa tot el 2025 del vol a Palma serà una prova pilot

El Govern va anunciar dimecres passat que l’empresa que guanyi el concurs per al manteniment de rutes aèries que connectin l’aeroport d’Andorra-la Seu amb els de Madrid i Palma de Mallorca haurà d’operar la ruta a la capital balear durant tot el 2025. Això no garanteix que l’exercici següent, el 2026, la ruta s’hagi d’operar durant tot l’any. El 2025 serà considerat com una prova pilot per donar continuïtat durant tot el període a la ruta amb l’aeroport de Palma.

Al plec de bases del concurs per a la concessió d’una compensació econòmica per al manteniment de les rutes, s’assenyala que en el cas de la de Palma l’any 2025 “s’operarà tot l’any però es tindran en compte les següents dates a efecte de comptabilitzar períodes: el cap de setmana següent a Pasqua, el segon cap de setmana de juny, el segon cap de setmana de setembre i el primer cap de setmana de desembre”.

Aquests intervals, s’afegeix, s’avaluaran per separat a l’hora de valorar la continuïtat, de manera que el 2025 es pugui considerar una nova prova pilot. Així doncs, si durant el 2025 es valora que els intervals “del cap de setmana següent a Pasqua al segon cap de setmana de juny” i “del segon cap de setmana de setembre al primer cap de setmana de desembre” no han complert les expectatives pel que fa a ocupació i perfil de passatgers, el 2026 es podrien modificar o suprimir les operacions d’aquest període, i es podria aprofitar el pressupost en proporció a aquestes setmanes per al llançament d’altres rutes en condicions de costos i oferta justificadament similars (nombre de seients, cost per operació en funció de la distància, etc.). “Aquesta decisió es prendrà amb prou anticipació per no afectar-ne la comercialització”, s’assenyala.

Respecte al 2024, el guanyador del concurs s’haurà de comprometre a operar a partir del mes de setembre en endavant, dues vegades per setmana en els dos dies de la setmana i horaris que s’identifiquin amb més potencial i amb l’objectiu d’esgotar l’ajuda proposada per cada període. Es prioritzarà que els dos dies permetin fer estades de 2-3 dies en què s’inclogui el cap de setmana. Per al cas del 2024, el concursant proposarà a partir de quina data operar del setembre en endavant, durant el màxim de setmanes possibles i amb l’objectiu d’esgotar previsiblement l’ajuda demanada per al període 2024.

Al plec de bases s’afegeix que el període del setembre del 2024 al desembre del 2024 es considerarà prova pilot, i es podrà adaptar el nombre de setmanes que s’operarà de la tardor del 2025 en endavant en funció de la demanda.

Pel que fa al vol a Madrid, al plec de bases s’indica que a partir de l’1 de gener del 2025 s’operaran dos vols per setmana els divendres i diumenges en els horaris que l’òrgan de seguiment designat pel contracte determini, d’acord a la proposta que faci la companyia.

Així, el plec de bases recorda que la quantia màxima de la contribució s’estableix en 220.000 euros per al període 2024 en el vol a Palma i en 1.600.000 euros per als anys subsegüents (Madrid i Palma). La durada de la col·laboració va des de la signatura del contracte fins al 31 de desembre de 2026.

CLAUS

1. MANTENIMENT DE LES RUTES DE L’AEROPORT

El Govern ha tret a concurs la concessió d’una compensació econòmica per al manteniment de les rutes aèries des de l’aeroport de la Seu a Palma i Madrid.

2. VOL A PALMA DURANT TOT L’ANY 2025

El plec de bases obliga el guanyador del concurs obert pel Govern a fer la ruta a Palma durant tot l’any. La tardor del 2024 també hi haurà vols.

3. EL 2026 ES POT DIVIDIR EN PERÍODES

Al plec de bases s’assenyala que el 2025 es considera una prova pilot, i que si la ruta no compleix les expectatives no s’hauria d’oferir durant tot el 2026.

4. ES CONSERVEN LES OPERACIONS A MADRID

El guanyador del concurs continuarà operant dos vols per setmana els divendres i els diumenges en uns horaris que s’hauran de determinar.