La defensa de Besolí demana augmentar la indemnització

La defensa de Genís Besolí va demanar una indemnització per al seu client superior a la decretada pel Tribunal de Corts a la vista de segona instància celebrada divendres al Tribunal Superior. L’advocada Anna Solé va remarcar en declaracions al Diari que les conseqüències d’aquesta lesió són més dures que les d’altres pacients amb lesió medul·lar, i a causa d’aquest fet, es justifica la petició d’una indemnització més elevada.

En la vista del cas de Genís Besolí, el jove que va quedar paraplègic per un accident amb un tractor el 2017, es va fer palesa la intenció de recórrer la indemnització per part de la defensa. Solé també va responsabilitzar únicament l’empresari, ja que el jove no tenia ni formació ni experiència per a les maniobres que estava fent al club d’hípica de l’Aldosa, a la Massana, quan va tenir l’accident. Corts va decretar una indemnització de 877.466,68 euros per al fill de Joan Besolí. L’accident va coincidir amb l’estada a la presó a Espanya de l’empresari i exconseller lauredià.

La defensa del condemnat, el gerent de l’hípica, va reclamar en el judici de divendres la seva absolució i va derivar la culpa al jove, ja que considera que va fer una maniobra imprudent.

La fiscalia va donar suport a la sentència del Tribunal de Corts, la qual cosa confirma la condemna per lesions per imprudència al processat.