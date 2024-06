Tret de sortida a les estades formatives d’estiu de Creand

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Creand Crèdit Andorrà dona el tret de sortida a la 46a edició de les estades formatives d’estiu per a joves estudiants amb una activitat de team building. Aquest any, l’entitat ha organitzat una dinàmica de grup en format hackató al sector Soldeu de Grandvalira per tal de donar-los la benvinguda i perquè coneguin el banc i es familiaritzin amb el sector financer. Els participants han hagut de resoldre un repte empresarial alhora que rebien formació en tècniques d’innovació i de design thinking. Entre tots han treballat en noves propostes de productes i serveis financers, en un entorn diferent i inspirador.

L’altra gran novetat de les estades formatives d’aquest any és el Creand Summer Innovation Challenge, un programa que l’entitat posa en marxa per als estudiants que s’hi vulguin apuntar i que els permetrà adquirir coneixement sobre la ideació i el disseny de nous productes i serveis. El programa inclou sessions formatives amb experts de l’entitat i sessions de treball en les quals els participants podran desenvolupar les seves idees conjuntament amb l’equip d’Innovació del banc. A més, durant tot l’estiu rebran tutorització constant i al final del programa, un certificat de participació.

En aquesta edició, 32 estudiants de grau universitari o màster formen part d’aquesta estada d’estiu de l’entitat financera que els permet completar la seva formació amb experiència professional, fonamental a l’hora d’incorporar-se al mercat laboral.