Mobilitat espera que entrin prop d’un milió de vehicles

Pel que fa al mes de juliol, la previsió d’entrada de vehicles és de 402.000, amb 15.000 vehicles al dia a les vies andorranes, quan la xifra habitual diària és d’uns 8.000. La mobilitat viària a l’agost serà una mica més complicada: s’esperen 482.000 vehicles a les carreteres, és a dir, un 20% més que al juliol, amb puntes de 16.000 vehicles per dia. Les hores de màxima afluència seran les matinals (de 9 h a 13 h), tot i que la franja de tarda-vespre (de 17 h a 20 h) també serà un moment delicat. Quant als punts d’entrada, la duana hispanoandorrana viurà una activitat més alta (hi passaran el 60% dels vehicles que ens visiten) que la francoandorrana (40%).

“[Amb el reforç dels busos] Volem facilitar la mobilitat d’aquells que deixen el vehicle a casa”

Carles Miquel, Director d’Energia i Transport



El dispositiu especial de trànsit anunciat ahir ja va arrencar el cap de setmana passat i s’allargarà fins al 14 de setembre. Entre les mesures més rellevants que va comunicar Miquel, cal destacar l’obertura del doble carril a l’avinguda Francesc Cairat de Sant Julià en sentit nord durant la franja matinal (els dissabtes) i, si calgués, s’habilitaran (també els dissabtes) dos carrils en sentit sud a la carretera de l’Obac (que, generalment, manté dues direccions en sentit nord) per alleugerir la sortida de vehicles en dies de molta abundància. En la coordinació del dispositiu treballen conjuntament l’Àrea de Mobilitat, la policia, els agents de circulació comunals i els cossos de seguretat veïns.

Una altra mesura addicional que evitarà la congestió viària i podria reduir la xifra d’accidents és el reforç del servei de busos nocturns, sobretot en un període de l’any en què coincideixin tantes festes parroquials. “És una mesura per donar sortida a totes aquelles persones que, de forma assenyada, decideixen deixar el seu vehicle a casa i desplaçar-se a una festa major amb transport públic. Volem facilitar l’arribada a la festa, però també que puguin tornar a casa”. El reforç de la xarxa d’autobusos nacionals implica l’augment de les freqüències de pas i l’ampliació de la durada del servei durant tota la nit (fins més enllà de les cinc de la matinada).

“Cal forçar la reflexió sobre si realment ens interessa anar més de pressa per arribar abans”

Carles Miquel, Director d’Energia i Transport



Quant a la campanya de seguretat viària, Miquel va apuntar que l’objectiu és “cercar l’accidentalitat zero” i per això es dirigeix directament al conductor, que és el destinatari principal: “Els conductors són els responsables de pilotar el vehicle”. Enguany, el departament ha volgut mantenir el lema de la campanya anterior: “El buit que deixes”.

El director del departament reconeix que és un missatge de “caràcter més moderat” que en altres ocasions, en què la comunicació havia estat més agressiva. “Hem decidit mantenir la moderació, apel·lar més al sentiment. Busquem que la gent identifiqui el buit que ens provoca la falta de les persones que han patit un accident. Cal pensar en el que podria passar en un accident de trànsit, que pot acabar amb la mort d’un dels passatgers. Cal forçar la reflexió sobre si realment ens interessa anar més de pressa per arribar més d’hora”, va afegir Miquel. La campanya, que va arrencar ahir, es difon a través de sis càpsules audiovisuals (en una d’elles, per exemple, podem veure un gronxador en moviment i buit).

CONSELLS VIARIS PER EVITAR ALTS RISCOS

Aprofitant la presentació de la campanya de seguretat viària, el departament d’Energia i Transport va voler recordar els consells pràctics essencials per allunyar els riscos innecessaris a la carretera. Riscos que, en aquest cas, podem controlar com a conductors. El departament recomana planificar el viatge i evitar les hores de màxima afluència a les vies, informar-se de l’estat del trànsit i actuar amb prudència, és a dir, calcular un temps de desplaçament raonable que no ens tempti a córrer.