Matí astronòmic a la Massana

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La cònsol major, Eva Sansa, ha estat l’encarregada d’inaugurar el Festival d’Astronomia Andorra Comapedrosa, que ahir al vespre ja va comptar amb una observació adreçada al públic familiar i una sessió d’astrofotografia, dues activitats que van fer ple absolut.

Durant el matí de dissabte, una quarantena de persones han seguit el cicle de conferències del Festival amb el divulgador científic Aleix Roig, que ha ofert un recorregut per la bellesa de l’Univers; la directora de la fundació Starlight, Antonia Varela, ha parlat sobre la importància de la protecció del cel fos, i el físic i enginyer aeronàutic, Miquel Sureda, que ha explicat com seria viure a Mart, dins un entorn hostil, des de la construcció de les ciutats a la seva gestió i la convivència social. La conclusió de la taula rodona posterior ha estat que de moment no hi ha planeta B i que hem de cuidar el nostre planeta.

El festival ha continuat amb l’observació astronòmica solar, amb uns telescopis amb filtres especials que permeten veure les fulguracions del sol. Mentrestant, el públic ha pogut gaudir de la música d’Ishtar Ruiz. Durant tot el dia es celebren tallers infantils sobre els planetes a càrrec de Wild Isards.

Al vespre la festa es traslladarà a Arinsal. A les 22.30 h començarà l’actuació musical de Gerard Marsal que donarà pas, a les 23 h, a l’apagada de llums del poble d’Arinsal, que permetrà als assistents gaudir de l’espectacle del cel nocturn. El comú ha informat que en cas queles condicions meteorològiques no permetessin fer les observacions, l’activitat es traslladaria a la plaça del Quart, amb una projecció sobre la via làctia i la seva mitologia. A més, també es faria un joc amb els telescopis