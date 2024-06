Llista d’espera de 22 alumnes per fer el batxillerat al Moliner

Un total de vint-i-dos alumnes s’han quedat en llista d’espera per aconseguir estudiar primer de batxillerat al col·legi María Moliner de la Margineda. La conselleria d’Educació de l’ambaixada d’Espanya va fer públic ahir el llistat provisional dels estudiants admesos al centre educatiu amb 52 acceptats per ordre de puntuació.

La conselleria d’Educació de l’ambaixada espanyola va adjudicar les places de tots els centres educatius del sistema del veí del sud el dimecres 26 de juny i els alumnes que així ho desitgin poden presentar una reclamació fins al dilluns vinent a les dues de la tarda.

La falta de places per estudiar batxillerat en el sistema espanyol fa mesos que ha generat queixes dels pares perquè no hi ha suficient oferta per acollir tota la suma dels alumnes que han finalitzat l’educació secundària obligatòria (ESO) als diversos centres confessionals, Sant Ermengol, Janer i Sagrada Família, i del María Moliner.

UNA CLASSE MÉS

Les autoritats educatives espanyoles van atendre la petició de més places per al batxillerat habilitant una classe més al col·legi de la Margineda, que en té tres en total, i una nova aula per fer batxillerat artístic al Sant Ermengol, l’únic centre congregacional on es pot cursar batxillerat, i que hauria d’absorbir els estudiants provinents del Janer i de la Sagrada Família.

La solució del ministeri espanyol d’Educació no ha servit de moment per donar cabuda a tots els alumnes preinscrits per iniciar el batxillerat als centres educatius espanyols, tot i que encara queda per aclarir si hi ha alumnes que han estat admesos en altres centres i deixaran vacants les seves places per als que estan en espera.

Les inscripcions fetes públiques per la Conselleria espanyola mostren que hi ha set alumnes en llista d’espera per cursar 3r d’ESO, ja que no s’han ofert places lliures, i setze alumnes sense plaça assignada per a 4t d’ESO, ja que en aquest nivell tampoc hi ha places vacants.