L’UdA celebra l’acte de fi de carrera de les promocions del 2024

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una vuitantena d’estudiants de la Universitat d’Andorra que enguany han acabat els estudis reglats presencials van participar ahir en l’acte de fi de carrera de les promocions del 2024. Enguany va tenir lloc a la sala del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, que es va emplenar de familiars i amistats que no es van voler perdre una celebració que simbolitza el final d’una etapa i l’inici d’una de nova, ja sigui al món laboral o continuant estudis de segon cicle

L’acte va comptar amb la participació d’estudiants dels bàtxelors en Administració d’empreses, Informàtica, Infermeria i Ciències de l’educació, així com del màster en Educació. A més, la novetat d’enguany va ser la presència de la primera promoció del nou Diploma Professional Avançat en Comptabilitat i administració, una titulació que té dos anys de durada i que es va posar en marxa el curs 2022-2023. Cal destacar també que la promoció 2024 del bàtxelor en Ciències de l’educació ha estat una de les més nombroses de la història.

Els estudiants van ser rebuts per la directora del Centre de Ciències de la Salut i de l’Educació, Virginia Larraz, i el director del Centre d’Estudis Empresarials i Tecnològics, Josep Fortó. El rector, Juli Minoves, va iniciar l’acte amb un parlament en el qual va felicitar els estudiants per la fita assolida i els va desitjar molts èxits en l’etapa que inicien. Durant l’acte es van anar succeint moments d’emoció per als estudiants. Van poder escoltar les paraules dels padrins de cada promoció i dels representants dels estudiants, que van repassar els moments viscuts amb els companys i companyes i el professorat a la Universitat d’Andorra.