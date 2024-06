Els sanitaris andorrans tenen pitjors condicions laborals que els catalans

Membres del comitè d’empresa es van reunir dimecres convocats per la direcció del SAAS per abordar diversos temes pendents, incloent l’estat de les Directives Per Objectius (DPO) i l’inici de les negociacions del nou conveni col·lectiu. Aquesta reunió es va produir en un context de tensió derivada de la iniciativa de la branca sanitària de l’USdA de portar als tribunals una demanda contra el SAAS i el Govern per recuperar les primes per objectius.

En la trobada es va posar sobre la taula l’estudi econòmic elaborat per la direcció, comparant el nou conveni col·lectiu de l’Institut Català de la Salut (ICS) el gener passat amb l’actual del SAAS. Les conclusions destacades, segons el comunicat del comitè d’empresa, és que l’ICS ha implementat increments salarials significatius, mentre que el conveni de l’hospital ha perdut competitivitat. L’únic avantatge actual al SAAS és una imposició retributiva menor comparada amb Catalunya.

Pel que fa a l’horari laboral, el personal del SAAS treballa entre un 10% i un 20% més d’hores anuals que el personal de la mateixa categoria a l’ICS. Els complements per treball en dies festius, caps de setmana i treball nocturn són molt més avantatjosos a l’ICS. Al SAAS, aquests complements no s’han renegociat mai i només s’han incrementat segons l’IPC anual.

Pel que fa a les pagues extraordinàries, l’ens català en manté 14 d’anuals fixes i una altra per assoliment d’objectius, a més de complements per dispersió territorial, formació d’estudiants, disponibilitat, etc.

Els representants dels treballadors precisen que l’estudi del SAAS avala l’informe elaborat pel comitè el setembre de l’any passat comparant els convenis laborals sanitaris dels països veïns. Després de la presentació d’aquest informe, es va denunciar l’actual conveni al novembre per iniciar les negociacions d’un nou conveni el més aviat possible. Inicialment, la direcció del SAAS va indicar que les negociacions s’iniciarien sis mesos abans de la caducitat del conveni, és a dir, l’octubre del 2025. No obstant això, ara han plantejat iniciar les negociacions al segon semestre d’aquest any, s’indica en el comunicat.

El comitè d’empresa està disposat a començar les negociacions tan aviat com sigui possible, “amb l’objectiu d’aconseguir un conveni que equipari les condicions laborals del personal sanitari andorrà amb les dels països veïns, fent d’Andorra un destí atractiu per als professionals sanitaris.

Pel que fa a la demanda judicial, els representants dels sanitaris creuen que estan legitimats per mostrar el seu desacord amb les decisions de la direcció degut a la no-inclusió, a l’actual conveni, tant el desbloqueig del pla de carrera, com la recuperació de les PDO. En aquest sentit, denuncien que als membres de l’anterior comitè no se’ls va donar l’oportunitat de demanar recuperar les dues opcions. També lamenten que la proposta presentada pels representants dels treballadors, respecte la recuperació de les directives per objectius, fos desestimada, obligant a renegociar-la amb el proper conveni.

El comitè d’empresa recolza la demanda. Addueix que el pressupost del 2022 hauria d’haver inclòs el desbloqueig del pla de carrera i la reactivació del complement retributiu de DPO, vigent del 2009 al 2011.