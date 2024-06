La defensa de Genís Besolí segueix reclamant una indemnització més elevada

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La defensa de Genís Besolí ha demanat una indemnització superior a la oferta pel Tribunal de Corts, a la vista de segona instància celebrada ahir al Tribunal Superior. L'advocada Anna Solé ha remarcat que les conseqüències d'aquesta lesió són més dures que les d'altres pacients amb lesió medular, i degut a aquest fet, es justifica la petició d'una indemnització més elevada.

En la vista del cas de Genís Besolí, el jove que va quedar paraplègic degut a un accident amb el tractor, es va fer palès la intenció de recórrer la indemnització per part de la defensa. Solé també va responsabilitzar únicament l'empresari, ja que el jove no tenia ni formació ni experiència per les maniobres que realitzava.

La defensa de l'empresari ha reclamat la seva absolució i ha derivat la culpa al jove, degut a una maniobra imprudent, i assegura que el gerent de l'establiment es troba molt afectat. L'assegurança d'accidents ha remarcat que es tracta d'un accident laboral no cobert per la pòlissa.

La fiscalia va donar suport a la sentència del Tribunal de Corts, confirmant la condemna per lesions per imprudència al processat.