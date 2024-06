La banda Persefone rep un ajut de Cultura de 40.000 euros

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern va informar ahir a través d’un comunicat dirigit als mitjans de comunicació que ha aprovat l’atorgament del nou ajut per impulsar el desenvolupament artístic i la projecció internacional de talents musicals, que ha recaigut al grup de death metal progresssiu Persefone, una banda que es va formar el 2001. Aquesta nova iniciativa segueix una de les línies estratègiques del ministeri per a aquesta legislatura per la professionalització del sector artístic i cultural del país, es recorda en el comunicat.