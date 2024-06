Arrenca el Motand amb 25 expositors

Tret de sortida a la segona edició del Motand. Amb un total de 25 expositors (l’any passat van ser disset) la fira de la moto va arrencar ahir amb “bones” perspectives tenint en compte que la cita compta amb un dia més de celebració, ha ampliat les activitats pensades per als infants amb la intenció de captar el públic familiar i que inclou una ruta Road Trip guiada per territori andorrà avui al matí que se suma a la Rider 468, en la qual hi ha 200 inscrits. Així ho va exposar el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, que va reivindicar el fet que es tracti d’un esdeveniment consolidat que sorgeix “del teixit comercial de la moto”, molt present precisament en l’indret en què se celebra la cita, Santa Coloma.

Més enllà de marcar-se una fita des del punt de vista d’afluència dels visitants, González va remarcar que el que s’ha demanat des del comú és que es comptabilitzin “amb dades amb els comerciants què ha suposat aquest esdeveniment per a aquesta zona, si han incrementat caixa, tant els restaurants com les botigues, veure una miqueta l’anàlisi de les dades, d’aquests esdeveniments”. I és que va remarcar que la voluntat del comú amb aquest tipus de cites és “quantificar amb dades” l’impacte que poden tenir per al teixit empresarial. Tot desitjant que el temps acompanyi, s’ha mostrat també optimista que les propostes per al públic infantil atreguin més visitants a la zona. “Tenim inputs molt positius”, va valorar, ja que també s’ha fet una feina positiva de promoció.

Cal destacar que la cita s’allarga tres dies (un més que l’any passat) i arriba amb novetats com una desfilada que tindrà lloc demà, amb més activitats per als infants i amb les exhibicions a càrrec de Narcís Roca. Així, el Motand comptarà al llarg dels tres dies de celebració amb 18 activitats (l’any passat van ser vuit). La Rider 468 compta amb gairebé 200 inscrits, i la Road Trip en suma prop d’una trentena. Les marxes tindran lloc avui, amb la sortida, a les 7.30 hores, de la Rider 468, amb el suport del reconegut club Turismoto Pingüinos, i que recorrerà 338 quilòmetres per carreteres andorranes i catalanes. Tot seguit, a les 9.30 hores, sortirà la Road Trip que, en un recorregut de 144 quilòmetres, donarà a conèixer els espais més emblemàtics del país.

Al llarg del dia d’avui es podrà gaudir del simulador de Moto GP, de dos escape room i, com un dels plats forts, a les 19.30 hores, de l’exhibició d’acrobàcies de Narcís Roca.