La sindicatura vol millorar l’accesibilitat actual de la Casa de la Vall

La sindicatura té entre cella i cella millorar l’accessibilitat de la Casa de la Vall. S’ha posat en contacte i s’ha reunit amb diferents col·lectius amb diversitat funcional per tal de facilitar l’accés a l’edifici. En alguns espais hi ha barreres arquitectòniques que dificulten la mobilitat. Per aquesta raó hi ha la intenció d’instal·lar un muntacàrregues des del jardí fins on se celebren les sessions, per la part de darrere de l’edifici, perquè es pugui accedir a la planta superior. La millora de l’accessibilitat també implica col·locar codis QR amb continguts adaptats o comprar nous dispositius tàctils per navegar de manera més simple i audible. “Per a nosaltres és un tema molt clau”, va manifestar la subsíndica general, Sandra Codina, sobre el fet de millorar l’accessibilitat. Codina espera que a partir del mes de setembre les persones amb discapacitat funcional ja puguin visitar la Casa de la Vall. La proposta s’emmarca dins del Consell Obert.