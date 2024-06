Sessió anual de l’OSCE-PA amb participació d’una delegació del Consell General

La capital romanesa, Bucarest, acull des d’aquest dissabte, 29 de juny, fins al dimecres, 3 de juliol, la 31a Sessió Anual de l’Assemblea Parlamentària de l'Organització per la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE-PA). La trobada comptarà amb la participació de la delegació del Consell General formada per Meritxell López (cap de la delegació), Pol Bartolomé (membre titular), i Carles Naudi d’Areny-Plandolit i Noemí Amador com a membres suplents.

En la reunió d’enguany s’ha triat com a tema principal de la sessió anual “El paper de l'OSCE en el disseny de la seguretat actual: una perspectiva parlamentària”. L’objectiu d’aquesta reunió anual és que finalitzi, després de diversos dies de debat, amb l’adopció de la Declaració de Bucarest que conté recomanacions en l'àmbit de la seguretat, els drets humans i les preocupacions econòmiques i mediambientals.

Al llarg d’aquesta sessió anual es procedirà a la renovació d’alguns dels càrrecs de l’OSCE entre aquests el de president, que actualment ostenta la finesa Pia Kauma. A més, s’aprovaran els comptes de l’organització pel bienni 2024-2025. A més, també es debatran les propostes de resolució formulades per les 3 comissions permanents de l’OSCE-PA: Afers Polítics i Seguretat; Afers Econòmics, Ciència, Tecnologia i Medi Ambient; Democràcia, Drets Humans i Qüestions humanitàries.

Finalment, també està previst que la delegació del Consell General participi en la reunió informal de la Xarxa de Joves Parlamentaris de l’OSCE-PA que tindrà lloc dilluns, 1 de juliol.