El jove del cànnabis terapèutic confia en el Constitucional per assolir la llibertat

El Tribunal Constitucional va donar resposta afirmativa ahir al recurs d’empara presentat fa un mes per l’advocat del jove detingut per possessió de cànnabis terapèutic, i d’aquesta manera s’obre una escletxa d’esperança en el jove i la seva família d’abandonar la presó a l’espera del judici o, almenys, complir un arrest domiciliari amb control monitorat que li permeti rebre l’atenció mèdica per tractar l’epilèpsia.

El recurs es basa en dos pilars bàsics: l’article 9 de la Constitució sobre el dret a la llibertat de les persones, i el 10, que fa referència al “dret a la jurisdicció, a obtenir una decisió fonamentada en Dret, i a un procés degut”. L’advocat, Alfons Clavera, va explicar que es demana un procés amb totes les garanties procesals i que no està “degudament motivada” la decisió del batlle de mantenir-lo en presó provisonal, ja que acumula 265 dies tancat a la Comella per portar 265 grams de cànnabis amb un 0,3% de THC (tetrahidrocannabidiol, la part tòxica), un percentatge que és admès a la Unió Europea. El lletrat, Alfons Clavera, va explicar que el jove té dues feines, una relacionada amb l’esquí i una altra que li acaben d’oferir com a ajudant mecànic, fets que “rebaten” la tesi que no hi ha arrelament. Per la seva banda, la presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant va recomanar al Govern que no només es fixi en el conveni internacional de les Nacions Unides del 1961, i que presti atenció als formularis de l’Organisme Internacional de Control d’Estupefaents, “on es demana als països quants quilograms de cànnabis planten”. Montaner, amb un to irònic, es va referir que un organisme que depèn de l’ONU demana per les plantacions de cànnabis que té cada país: “És curiós si està prohibit, segons el Govern.” Montaner va tornar a insistir que el cànnabis que el seu grup pretén legalitzar està destinat únicament a usos medicinals “per a persones que pateixen malaties greus”, i de manera jocosa va animar l’executiu a “buscar a Mart una planta de cànnabis amb un percentatge de 0% de THC, a veure si és capaç de trobar-la”. El Govern havia recordat que Andorra es regeix pel conveni i que no hi ha elements per determinar que la quantitat sigui innòcua per a la salut.