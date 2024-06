Futur cementiri multiconfessional

detail.info.publicated Gerard E. Mur Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La construcció d’un cementiri multiconfessional al Principat és una vella reclamació de les comunitats religioses no catòliques. A Andorra tots els cementiris són de signe catòlic i els fidels d’altres religions no poden enterrar els seus difunts al país seguint el ritu establert. Ara sabem que el Govern té encarrilat el projecte. L’executiu ha mantingut reunions amb el Grup de Diàleg Interreligiós i el comú d’Escaldes-Engordany per situar el cementiri en aquesta parròquia, a la zona de la Plana, on ja hi ha el catòlic. Fonts del comú confirmen aquestes reunions i assenyalen que el timó del projecte està en mans dels ministeris d’Ordenament Territorial i de Salut, justament perquè el terreny és de domini governamental i les competències sanitàries són de gestió nacional. El comú assenyala que s’està elaborant un estudi per avaluar la possibilitat de situar el cementiri al lloc previst. És el que va confirmar aquesta setmana la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, que va parlar d’un informe hidrogeològic i va avançar que el cementiri podria estar en funcionament aquesta legislatura.