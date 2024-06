Detingut per possessió de pornografia infantil

Un home de 46 anys va ser detingut a primera hora del matí d’ahir per un delicte contra la llibertat sexual de pornografia infantil, segons va informar la policia. L’arrest es va fer per ordre de la Batllia en una causa judicialitzada de la qual el cos de seguretat no ha facilitat més detalls i que s’ha obert perquè l’home disposava d’un arxiu amb contingut sexual de menors. L’home està acusat de consum i distribució del material.

D’altra banda, dijous al migdia a Escaldes-Engordany, la policia va detenir un home de 39 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral i d’un altre delicte contra la llibertat per amenaces. Se l’arresta arran d’una denúncia per violència de gènere que interposa la seva ara exparella.

Aquesta mateixa setmana, la policia va detenir un altre home de 47 anys també com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit la seva esposa.

Els darrers dies, la policia ha arrestat tres homes més per conduir sota els efectes de l’alcohol. Tenen 22, 32 i 57 anys i se’ls va detenir amb taxes d’alcoholèmia d’1,11, 1,98 i 1,56 respectivament. Un altre, de 45 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per incomplir la prohibició de conduir en territori andorrà que se li havia imposat per la via administrativa.