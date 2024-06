El cop d’estat frustrat a Bolívia no altera els plans de Cooperand

Bolívia es va veure sacsejada dimecres per una massiva mobilització militar davant del palau de govern que les autoritats van descriure com un intent de cop d’estat, que va mantenir en suspens el país per diverses hores fins que va ser detingut el general que presumptament va estar darrere del desplegament. Carla Riestra, presidenta de l’ONG andorrana Cooperand, va enviar ahir un missatge de tranquil·litat des de Santa Cruz de la Sierra –la ciutat més poblada– a mil quilòmetres de La Paz, on es va produir l’intent de cop d’Estat: “Aquí tot està bé, es respira tranquil·litat i estic amb el Sergio Würth –secretari– i dues voluntàries que han estat les primeres a arribar”, va descriure Riestra en un àudio per al Diari.

Els membres de l’ONG estan treballant en una llar d’acollida de nenes abandonades i a partir de dilluns començaran a arribar 15 voluntaris andorrans i de Cadis “que han manifestat la seva tranquil·litat i res ha fet canviar els seus plans”. La presidenta de l’entitat va indicar que el ministeri d’Exteriors i el Govern s’han interessat per la seva situació i també han contactat amb els voluntaris per “avisar-los de la situació que es viu a Bolívia”. Tanmateix, va remarcar que “no ens hem de preocupar més del compte en un país com Bolívia, molt inestable i acostumat a cops d’estat”. I la pobresa, aquest mal endèmic que genera inestabilitat i que és un dels principals motius de l’activitat d’organitzacions com Cooperand. Riestra va comentar que els ciutadans bolivians estan “molt dividits” entre detractors i defensors del govern de Luis Arce. La cooperandora andorrana va explicar que a Santa Cruz “tot és normal, la gent fa vida com sempre i únicament es parla de l’intent fallit”. En els seus 200 anys d’història, el país andí s’ha enfrontat a diferents aixecaments militars i revoltes que han fet tremolar els líders bolivians. Les causes han estat diverses.