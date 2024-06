100.000 euros de pressupost per a la Temporada de Música

La Temporada de Música i Dansa començarà a l’octubre i s’allargarà fins al març de l’any vinent. La proposta dels programadors, Jordi Sabata, director de l’Institut de Música d’Andorra la Vella, i Oriol Vilella, és un nou format que combini un concert mensual d’alt nivell amb altres activitats lúdiques i pedagògiques que acosti al màxim el públic a la tradició clàssica. Hi haurà actuacions d’alt nivell, amb grans noms de l’escena internacional, sense oblidar el talent del país. El festival té un pressupost de 100.000 euros, que financen a parts iguals el comú de la capital i MoraBanc Andorra.

“Volem aconseguir una Temporada que surti al carrer, que sigui atractiva per a la gent”, va explicar la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, en el marc de la presentació del certamen celebrada ahir a les instal·lacions del Park Hotel. La cònsol va destacar que la programació es complementarà amb altres activitats, com ara conferències i presentacions de llibres. “Creiem que Andorra té molt talent i l’hem d’incloure en tots els projectes”, va afirmar Losada.

Un dels objectius del festival serà apropar la música i la dansa clàssiques als més joves. És per això que el programa inclourà activitats per a les famílies, així com noms capaços d’atraure les generacions més joves, com ara músics amb presència a les xarxes socials. En definitva, es tracta de trencar la barrera que encara manté allunyats els joves d’aquestes formes artístiques.

Finalment, i qüestionada per la retirada del director anterior del festival, Josep Maria Escribano, Losada va voler aclarir que la corporació “va fer l’esforç de proposar un sou per sobre de l’adequat”, però per motius que es desconeixen, Escribano no va voler acceptar-lo. Tots dos codirectors van remarcar que l’assumpció de la Temporada està totalment desvinculada de la “qüestió econòmica” i que aquest no és més que un “aspecte secundari”.