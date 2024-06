El SAAS va pagar 1.082.979 euros en hores extra el 2023

L'any passat es van pagar 1.082.979,73 euros per les hores extra que van realitzar els treballadors del SAAS. Ho ha reflectit el butlletí del Consell General on es responia a les preguntes de la consellera general del PS, Susanna Vela. El document reflecteix també que l'any passat es van realitzar 40.998,22 hores extra. Comparant-ho amb altres anys, el 2022 l'import per les hores extra va ser de 887.608,97 euros repartits en 34.929,75 hores de més treballades.

La resposta a Vela també recull la partida pressupostària prevista pel 2024 per cobrir les hores extra, que és de 203.190 euros i ve determinada principalment per l’estimació del motiu de l’increment de l’activitat.

Les hores extra, segons precisa l'informe, es generen principalment per tres motius: cobertura de baixes, cobertura de vacants i increments d'activitats. L'any passat, el grup que més hores extra va assumir van ser els auxiliars d'infermeria, amb 8.863,7 hores, que va suposar un pagament total de 150.621,1 euros.

Socialdemòcrates ho lamenta

La consellera general Susanna Vela, ha fet una primera valoració de les respostes del Govern i s’ha mostrat sorpresa en conèixer que el pressupost ha disminuït d’1 milió d’euros a 200.000 per aquest any i que no es disposi de borsa de treball, tal com ha afirmat en un comunicat.