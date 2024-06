El PS sol·licita la xifra d'adjudicacions fetes per Govern des de 2021

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Judith Casal, ha sol·licitat al Govern saber el nombre d’adjudicacions licitades per concurs públic i la xifra de les directes, així com l’objecte de la licitació, la quantitat adjudicada i els terminis de realització de les obres i/o serveis licitats per ministeris i departaments des del 5 d’abril de 2021 fins a dia d’avui. Casal també ha demanat quines han estat publicades al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra i quines no.

El grup socialdemòcrata, ha comunicat que la petició es formula com a seguiment del que ja es va iniciar la legislatura passada i amb l'objectiu de verificar el comportament del Govern respecte les adjudicacions.