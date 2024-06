L'acord d'associació centra l'enquesta política de l'AR+I

L'eix societat d'Andorra Recerca i Innovació (AR+I) ha engegat recentment els treballs sobre l'enquesta d'opinió política del 2024. Els enquestadors realitzen aquests dies els qüestionaris de forma aleatòria a 800 persones, 400 andorrans i 400 no andorrans majors de 18 anys, en relació amb aspectes relacionats amb la política del país i l'acord d'associació amb la Unió Europea. És previst que aquest treball de camp acabi durant la primera quinzena de juliol.

En relació amb les preguntes sobre política, els enquestadors demanen, entre d'altres, sobre l'interès dels enquestats per la política, la confiança en els caps de files de les formacions, com qualificaria la gestió del Govern des de les darreres eleccions d'abril del 2023, en una escala del 0 (molt dolenta) al 10 (molt bona), com qualificaria la situació política general d'Andorra actualment, si molt bona, bona, regular, dolenta o molt dolenta; o si ara se celebressin eleccions generals quin partit creuen que guanyaria.

L'enquesta política dedica un qüestionari específic a l'acord d'associació d'Andorra amb la Unió Europea que ha negociat el Govern i que sotmetrà a referèndum l'any vinent. Algunes de les preguntes que han de respondre els enquestats són si es consideren molt, bastant, poc o gens informats de l'acord, quins aspectes de l'acord d'associació poden afavorir a Andorra i quins són els aspectes que poden tenir una incidència negativa per Andorra, en quina mesura creuen que aquest acord afectarà la vida de la població d'Andorra o si globalment per Andorra pensa que l'acord és positiu o negatiu.