Grandvalira i Pal Arinsal llancen la segona edició de l’arrodoniment solidari

Les estacions de Pal Arinsal i Grandvalira Soldeu – El Tarter engeguen per segon any consecutiu, conjuntament amb Univers Bomosa i Worldcoo, la iniciativa de l’arrodoniment solidari, que permet recaptar fons a través de donacions de cèntims en els pagaments amb targeta de crèdit en diferents punts de venda de l’estació. Per a aquesta edició, els dominis recaptaran fons en favor de la Creu Roja Andorrana i els seus Centres de Dia per a gent gran. Les donacions es poden fer des d’aquest passat dissabte 22 de juny, coincidint amb el tret de sortida oficial a la temporada d’estiu, i es mantindran actives fins al final de la temporada d’hivern 2024-2025.

L’arrodoniment solidari és el sistema de recaptació que permet als clients de les estacions contribuir a projectes solidaris. Quan els clients paguen amb targeta bancària a les taquilles o als establiments de restauració, poden optar per arrodonir l’import final de la seva compra i donar la diferència a aquesta causa social.