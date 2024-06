El Govern avalava l’acord econòmic del rugbi i el Futbol Club Andorra

El Govern tenia constància de l’acord entre l’FC Andorra i el món del rugbi que va revelar el Diari perquè el club de futbol seguís una temporada més a l’Estadi Nacional a canvi d’una compensació econòmica al voltant de 8.000 euros al mes. Les diferents parts van negar llavors que hi hagués cap mena d’intercanvi econòmic un cop va destapar-ho aquest rotatiu i, per exemple, el president del VPC va assenyalar que “el VPC ni accepta ni acceptarà diners de l’FC Andorra”. Però les converses han continuat en aquesta mateixa direcció i s’han estat buscant solucions, un cop va sortir a la llum l’acord a què s’havia arribat. Només uns dies després, fonts properes al cas van traslladar el compromís d’incrementar la subvenció anual que rep l’esport de l’oval com a contrapartida a l’acord i haver de seguir una temporada més lluny de l’Estadi Nacional, i també per valorar el mèrit esportiu que suposa l’ascens de categoria a la Divisió d’Honor B espanyola, la segona categoria del país veí del sud.

El que s’estaria estudiant ara és la fórmula per poder fer-ho, i aquí és on entra en escena el Govern, que no deixa de ser el propietari de l’Estadi Nacional. Una de les possibilitats que hi hauria sobre la taula és destinar una quantitat encara per determinar de l’ajuda que rep l’FC Andorra per part de l’Executiu cap al món del rugbi, fins a arribar a un import similar al que s’havia pactat en un primer moment. Per aquest 2024 l’esport de l’oval rep 406.000 euros entre la subvenció del VPC (241.000 euros) i la de la Federació Andorrana de Rugbi (165.000 euros), a més, el Govern va destinar 18.400 euros de les ajudes anuals al club de futbol (exclusiva per a la base) a més del suport a l’esport professional, amb una quantitat d’1,65 milions d’euros que es reparteixen entre l’FC Andorra i el MoraBanc Andorra, i d’aquí és d’on sortiria aquesta quantitat econòmica, fent que, directament o indirectament, acabés sent l’entitat futbolística qui ho sufragués. Les compensacions entre el futbol i el rugbi, a més, no venen de nou, i és que a l’actual acord vigent fins al 30 de juny ja n’hi ha algunes. De fet, diverses fonts expliquen al Diari que l’FC Andorra es fa càrrec econòmicament de les pilotes que acaben caient al riu en els entrenaments o els partits que el rugbi disputa al camp de Prada de Moles d’Encamp.

En el rerefons de tot plegat hi ha un certa divergència entre les postures de les dues grans potes del món del rugbi, VPC i FAR, amb tarannàs diferents en tot aquest embolic. El VPC ha estat qui sempre s’ha entès més cordialment amb l’FC Andorra, per exemple a la temporada 2021-2022 quan totes dues entitats van compartir l’Estadi Nacional amb la gespa artíficial, i sense anar més lluny, ha estat habitual veure aquesta temporada jugadors de l’equip a la llotja de la instal·lació governamental en partits de Segona Divisió. Tot i defensar, evidentment, els seus interessos en tot aquest trencaclosques, el club ha mostrat sempre una mà més estesa, mentre que des de la federació, i especialment des de l’òrbita dels veterans, ha estat on més batalla s’ha presentat contra el fet d’haver d’abandonar, ni que sigui temporalment, l’Estadi Nacional.