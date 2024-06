Escalé defensa la llei del català a l'Ateneu Barcelonès

Cerni Escalé va anar el 17 de juny a l'Ateneu Barcelonès a parlar sobre l'estat de la llengua i la nova llei del català que va aprovar el Consell General fa uns mesos i que supedita l'accés i renovació del permís de residència a Andorra al coneixement del català.

Escalé va explicar durant la conferència que la nova llei especifica que el nivell de català que necessiten les persones després d'un any de residència és un A1 i, després de 3 anys, un A2. Un altre canvi és que aquest nivell es requerirà a totes les persones del país, en lloc de només als assalariats com fins ara. Per exemplificar-ho, Escalé va dir que "un youtuber, que és un treballador per compte propi, també haurà d'acreditar el nivell de català", i aquelles persones que no tinguin voluntat d'aprendre, "hauran de marxar del país".