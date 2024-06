Els pisos turístics consideren positiu poder recuperar el permís en un any

Optimisme entre els propietaris d’allotjaments turístics. El sector considera “positiva” la proposta de Govern perquè els habitatges que han perdut la llicència puguin recuperar-la si no troben inquilí en un any. El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va anunciar la mesura dilluns en una entrevista al Parlem-ne, de DiariTV. “De moment estem contents. Hem aconseguit que almenys no desapareguin les llicències per sempre”, va afirmar ahir en declaracions a aquest mitjà el president de l’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics (AEAT), Àlex Ruiz, que dimarts va poder parlar sobre la qüestió amb el ministre.

Tot i que va celebrar la proposta, Ruiz no va estalviar-se crítiques. Per il·lustrar-les, posa un exemple gràfic. Imaginem-nos, va dir, que un dels seus associats gestiona una trentena d’apartaments turístics i els cedeix a l’Institut de l’Habitatge perquè els posi al mercat de lloguer, però passa un any i els pisos no troben inquilins. “D’una banda, estem contents perquè el propietari podrà recuperar la llicència d’ús turístic. Però durant aquest any el meu associat haurà estat sense poder treballar”, va explicar. I mentrestant, va afegir, el propietari haurà de continuar pagant els impostos i taxes que pertoquin, així com altres despeses derivades del funcionament del negoci. “No poder operar durant un any és massa temps”, va concloure el president de l’entitat sectorial.

Ruiz prediu que això és exactament el que passarà en la majoria de casos, ja que el gros dels habitatges d’ús turístic estan situats en zones on bona part de la població no vol viure. En aquest sentit, el president de l’AEAT estima que “potser un percentatge de l’1%” dels allotjaments turístics “es podran recol·locar com a lloguer residencial”, mentre que “la resta, no”. La majoria de pisos que no s’incorporaran al mercat de lloguer, segons el parer de l’empresari, són els situats a les parròquies altes i allunyats de la vall central i, més concretament, els que podem trobar “a partir del Tarter cap amunt”.

PROJECTE DE LLEI

La mesura proposada pel ministre de Turisme i Comerç –una concessió al sector– s’emmarca en el projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge se sotmetrà a votació al Consell General cap al final d’aquest any, segons el calendari amb què treballa l’executiu. Torres va reiterar dilluns que la norma no farà excepcions per zones d’exclusió i va confirmar que tampoc es preveu modificar el termini a partir del qual un pis perdrà la llicència d’ús turístic –que és de tres anys– si és part d’un edifici on els allotjaments per a vacances representen el 30% o menys de les unitats immobiliàries.

Un dels punts no previstos en l’esborrany inicial del text, presentat a l’abril, és que la caducitat de les llicències es condicioni a l’amortització de la inversió feta pel propietari en l’habitatge d’ús turístic. El Govern ha apuntat en diverses ocasions que està obert a incorporar aquesta excepció al document.