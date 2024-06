Detingut un home de 46 anys per pornografia infantil

Un home de 46 anys ha estat detingut a primera hora del matí per un delicte contra la llibertat sexual de pornografia infantil, segons informa la policia. L'arrest s'ha fet per ordre de la Batllia en una causa judicialitzada de la que el cos de seguretat no ha facilitat més detalls i que s'ha obert perquè es considera que l'home fa consum i distribució de les imatges sexuals dels menors.