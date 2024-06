Una delegació andorrana participa en la sessió d’estiu de l'Assamblea del Consell d’Europa

Berna Coma com a presidenta de la delegació del Consell GeneralAPCE

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Aquesta setmana ha tingut lloc a Estrasburg (França) la sessió plenària d’estiu de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) que ha comptat amb la participació de la delegació del Consell General formada per Berna Coma, presidenta; Cerni Escalé, membre titular, i Susanna Vela i Salomó Benchlluch com a membres suplents.

En aquesta sessió, s’ha escollit en segona votació, i amb el suport de la delegació andorrana, el suís Alain Berset com a nou secretari general de l’APCE. Berset és un polític amb dilatada experiència al seu país on ha estat parlamentari del 2003 al 2011 i membre del Govern suís del 2012 al 2023.

l’Assemblea va aprovar per assentiment rebutjar la terna presentada pel Govern d’Andorra, seguint les recomanacions de la Comissió Permanent de l’APCE per no complir plenament amb l’article 21 del Conveni Europeu de Drets Humans i ha acordat sol·licitar al Principat d’Andorra que presenti una nova terna.

En el seu discurs, Berna Coma, ha il·lustrat diverses iniciatives que Andorra ha implementat per aproximar la política als ciutadans, com ara els pressupostos participatius, els grups de discussió (coneguts com a "Visura ciutadana"), les seccions joves dels partits polítics, la celebració anual del Consell General dels Joves i el projecte Consell Obert del Consell General. En l’àmbit internacional, ha ressaltat que ha estat Andorra la impulsora de la Xarxa de Joves Parlamentaris de l'OSCE-PA, amb l'objectiu de fomentar la participació dels joves en la presa de decisions polítiques i de reduir la bretxa entre política i ciutadans.

Cerni Escalé, en la seva intervenció, ha subratllat la importància de la participació ciutadana contínua com a part essencial del dret a la participació política. També ha assenyalat el dèficit democràtic actual de les institucions, ressaltant la creixent desconnexió amb els ciutadans i l'increment de l'autoritarisme a Europa. Per últim, ha emfasitzat la importància de la deliberació oberta de les institucions amb els ciutadans en els moments adequats, subratllant que aquest tipus de participació genera intel·ligència col·lectiva i millora la resolució de problemes.