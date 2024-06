El batlle denega la llibertat al jove del cànnabis

Com un gerro d’aigua freda ha caigut la decisió del batlle instructor de mantenir a la presó el jove que va ser detingut a la duana amb 565 grams de cànnabis i que porta ja 270 dies a la presó a l’espera d’un judici que dirimeixi si un 0,3% de THC (tetrahidrocannabidiol) és punible a Andorra. El batlle va denegar dimarts el recurs de l’advocat, Alfons Clavera, al·legant que hi ha risc de fugida del país per la seva nacionalitat espanyola, segons va comentar ahir la defensa de l’home.

Clavera va avançar que presentarà un nou recurs, aquest cop al Tribunal de Corts, amb el qual insistirà que hi ha arrelament al país perquè el jove fa sis anys que viu a Andorra i la seva parella hi resideix des de fa deu, viuen i treballen al país –encara que ha perdut la feina per la seva situació–. L’advocat havia insistit en el recurs al batlle instructor que ha estat diagnosticat d’epilèpsia i a la presó no pot rebre la mateixa atenció mèdica que tindria si estigués al seu domicili. Clavera va sol·licitar al batlle la llibertat sense càrrecs; subsidiàriament la llibertat provisional sense fiança o condicionada al pagament d’una fiança i romandre a Andorra amb l’entrega del document d’identitat i la prohibició d’abandonar el país.

I encara de manera més subsidiària, que la presó sigui substituïda per un arrest domiciliari amb control monitorat fins a la celebració del judici. Aquesta darrera fórmula impediria qualsevol pensament de fugir del país, va argumentar el lletrat, i permetria al batlle tenir la certesa que l’home està permanent controlat.

Aquest cas ha aixecat molta polseguera. No només pel llarg temps de presó provisional, sinó pel debat de si el 0,3% ha de ser considerat punible, ja que la defensa al·lega que la Unió Europea i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea admeten fins a un 0,3% de cannabidiol. Aquest percentatge va ser constatat en un laboratori.